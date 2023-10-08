Месси вернулся в заявку «Интер Майами» – он начнёт матч в запасе

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси уже сегодня может вернуться на поле после травмы.

36-летний футболист пропустил четыре предыдущие встречи своей команды из-за повреждения. В сегодняшнем матче против «Цинциннати» звёздный аргентинец оказался в заявке, но начнёт игру на скамейке запасных, докладывает пресс-служба «Интер Майами». Отметим, что Жорди Альба по-прежнему отсутствует из-за травмы, а Серхио Бускетс выйдет с первых минут. Поединок стартует в 02:30 по московскому времени.

На счету Лионеля Месси 11 забитых мячей в 12 матчах за «Интер Майами». Также форвард записал на свой счёт пять результативных пасов.