Ассистент тренера «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси

Ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес поведал о текущем состоянии Лионеля Месси.

По словам наставника, 36-летний аргентинец, пропустивший последние четыре матча из-за травмы, тренировался в общей группе в четверг и в пятницу. 8 октября «Интер» сыграет против «Цинциннати».

«Мы продолжим внимательно следить за его состоянием, прежде чем принять итоговое решение о его участии в матче», – добавил помощник Херардо Мартино, которого цитирует Inter Miami FC Hub.

В активе Лионеля Месси 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 12 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.