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США. МЛС

Ассистент тренера «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси

07 Октября 2023 • 01:46 Комментировать
Интер Майами
...
Цинциннати
Через 23 ч. 50 мин.

Ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес поведал о текущем состоянии Лионеля Месси.

По словам наставника, 36-летний аргентинец, пропустивший последние четыре матча из-за травмы, тренировался в общей группе в четверг и в пятницу. 8 октября «Интер» сыграет против «Цинциннати».

«Мы продолжим внимательно следить за его состоянием, прежде чем принять итоговое решение о его участии в матче», – добавил помощник Херардо Мартино, которого цитирует Inter Miami FC Hub.

В активе Лионеля Месси 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 12 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Цинциннати Интер Майами
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ИНТЕР МАЙАМИ ЦИНЦИННАТИ
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