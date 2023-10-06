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США. МЛС

Мбаппе: Я буду голосовать за Месси, он заслужил «Золотой мяч»

06 Октября 2023 • 14:39 Комментировать (4)
Интер Майами
...
Цинциннати
08.10 02:30

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что «Золотой мяч» должен получить аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Я буду голосовать за Лео Месси в опросе на «Золотой мяч». В индивидуальном плане он был лучшим игроком года и заслуживает этой награды», — приводит слова Мбаппе X Football.

Напомним, по итогам минувшего сезона Месси стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», а также завоевал трофей чемпионата мира со сборной Аргентины. Отметим, что Месси был признан лучшим игроком мундиаля, забив на турнире семь голов в семи матчах. Кроме того, на счету нападающего было три ассиста.

Церемония награждения запланирована на 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Интер Майами
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
06 Октября 2023 в 15:30
ай в этом уся мбапа.. кхе=кхе..
Alex1972
06 Октября 2023 в 14:58
Достойно..👏. Видать он понял, кто летом ушёл из ПСЖ..
Sergey999
06 Октября 2023 в 15:10
Это он из жалости, хе-хе... а ты аж обоссал..я от счастья)
Alex1972
06 Октября 2023 в 15:17
Счастье не в жалости, а в справедливости. Но не для всех справедливость это счастье.. Такие как ты это доказывают.. Ничем помочь не могу.. Хе..
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