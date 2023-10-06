Мбаппе: Я буду голосовать за Месси, он заслужил «Золотой мяч»

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что «Золотой мяч» должен получить аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Я буду голосовать за Лео Месси в опросе на «Золотой мяч». В индивидуальном плане он был лучшим игроком года и заслуживает этой награды», — приводит слова Мбаппе X Football.

Напомним, по итогам минувшего сезона Месси стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», а также завоевал трофей чемпионата мира со сборной Аргентины. Отметим, что Месси был признан лучшим игроком мундиаля, забив на турнире семь голов в семи матчах. Кроме того, на счету нападающего было три ассиста.

Церемония награждения запланирована на 30 октября.