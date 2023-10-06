Стало известно, когда вернётся Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси возвращается в состав «Интер Майами». 36-летний звездный игрок сможет принять участие в матче против «Цинциннати», об этом рапортуют журналисты Miami Herald.

Напомним, что форвард пропустил четыре подряд матча своей команды из-за повреждения.

Матч между «Интер Майами» и «Цинциннати» состоится 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше МЛС аргентинец принял участие в четырех встречах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом, подписав контракт до конца 2025 года.

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