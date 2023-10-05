Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси номинирован на звание лучшего игрока и новичка сезона МЛС.

Легендарный футболист провёл всего 247 минут в рамках чемпионата, однако этого хватило, чтобы стать претендентом сразу на два приза. Что интересно, клуб Месси занимает предпоследнее место в турнирной таблице регулярного первенства после 31 матча.

В рамках всех турниров Месси провёл 12 матчей в футболке «Интер Майами», забив 11 голов при пяти результативных передачах. Игроком клуба из Флориды Лионель стал в июле текущего года.