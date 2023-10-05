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США. МЛС

Бекхэм против Месси: кто богаче, владелец или футболист «Интер Майами»?

05 Октября 2023 • 20:46 Комментировать

Летом 2023 года Лионель Месси подписал контракт с американским «Интер Майами». Владельцем клуба является Дэвид Бекхэм, но кто из них сколотил большее состояние? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает состояния Месси и Бекхэма.

Где играли

Оба играли в командах-соперниках. Если Лионель защищал цвета «Барселоны», то англичанин выступал за «Реал». Сейчас они находятся на одном берегу или стороне. Владельцу «Интер Майами» этим летом удалось заключить контракт с чемпионом мира 2022 года, считающимся одним из величайших игроков в истории футбола.

Грандиозный приход в МЛС

Переход Месси в команду из США стал самым крупным приобретением за всю историю «Интер Майами». Если этот трансфер и не стал величайшим в МЛС, то он точно стал самым разрекламированным.

Ни одно подписание в американском чемпионате не вызывало такого ажиотажа с тех пор, когда сам Бекхэм покинул Мадрид для подписания контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году. В том же году он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС с зарплатой в 6,5 миллиона долларов. Приход Месси, несомненно, породил ещё больше ожиданий.

Бекхэм или Месси: у кого больше состояние?

Американский журналист Джо Помплиано признался, что Бекхэм заработал более 500 миллионов долларов, играя за «Гэлакси». В рублях эта цифра смотрится так: 49 727 750 000. По данным престижного портала Celebrity Net Worth, его состояние сегодня составляет ошеломляющие 450 миллионов долларов.

Как это соотносится с Месси? Состояние бывшего игрока «ПСЖ» и «Барселоны» оценивается примерно в 600 миллионов долларов – цифра, которая вполне может продолжать расти, поскольку контракт аргентинской звезды включает в себя часть прибыли от продажи футболок и прав на телетрансляции.

Месси получит зарплату, подобной которой ещё никогда не видели в МЛС. По данным нескольких источников, он заработает где-то между 40 и 50 миллионами долларов – и это без учёта доходов от спонсорства и других надбавок, включённых в его контракт.


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Евро-Футбол.Ру,
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