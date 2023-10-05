Сколько Месси зарабатывает в соцсети - раскрыта огромная сумма

Лионель Месси зарабатывает большие деньги не только за счёт выступлений на футбольном поле. Портал Goal рассказывает об исследовании, которое провели специалисты из Betting. Выяснилось, что в одной популярной социальной сети Месси в среднем платят 4,9 миллиона долларов за спонсорскую публикацию. На этих публикациях звёздный форвард зарабатывает около 206 миллионов долларов в год.

Второе место в МЛС по доходам за счёт этой социальной сети занимает Чичарито, который зарабатывает на публикациях примерно 1 миллионов долларов в год.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами», а Чичарито – за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»