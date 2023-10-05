​Месси дал необычный совет игрокам «Интер Майами» - Бекхэм рассказал

Минувшим летом Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами». Главный инвестор клуба МЛС Дэвид Бекхэм рассказал о довольно необычном совете, который Месси давал молодым игрокам команды.

«Приглашение Лео изменило всё. Ребятам из академии есть на кого равняться, ведь Месси добился всего, всё выиграл. Он учит молодёжь, и это потрясающе.

На днях вышло интервью с одним из наших футболистов академии, у него спросили: «Какой самый лучший совет дал тебе Месси на сегодняшний день?» И он ответил: «Больше ходить, потому что так ты больше видишь». Позитивное влияние Месси уже ощущается, это невероятно», - сказал Бекхэм в подкасте Stick to Football.

​Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»