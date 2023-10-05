​Бекхэм: «Около четырёх лет назад я пробрался в отель с отцом Месси…»

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал комментарий о приглашении Лионеля Месси в клуб.

«Около четырёх лет назад я пробрался в отель с отцом Месси в Барселоне. Я хотел встретиться с ним. Очевидно, что в тот момент мы не были готовы подписать Лео, и он не был готов к нам приехать. Я сказал его отцу: «Нам нужен твой сын, мы хотим, чтобы он приехал в Майами, когда будет готов». Мы продолжали переговоры вместе с Хорхе Масом и Хосе Масом, работали над этим примерно четыре года», - сказал Бекхэм в подкасте Stick to Football.

Напомним, что летом Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца 2025 года.

Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»