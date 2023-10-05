​В «Интер Майами» рассказали о состоянии Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино в очередной раз высказался о состоянии Лионеля Месси. Звёздный аргентинец пропустил четыре последних матча команды.

«Думаю, Месси близок к возвращению на поле. В четверг или пятницу мы оценим его состояние, чтобы узнать, в состоянии ли он играть. Самое главное, что он оставил травму позади и постепенно обретает лучшую форму. Нам не хватает его, даже когда мы выигрываем», - сказал Мартино журналистам.

Всего за «Интер Майами» Лионель Месси провёл 12 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и 5 голевых передач.

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