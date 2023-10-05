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США. МЛС

​В «Интер Майами» рассказали о состоянии Месси

05 Октября 2023 • 16:44 Комментировать

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино в очередной раз высказался о состоянии Лионеля Месси. Звёздный аргентинец пропустил четыре последних матча команды.

«Думаю, Месси близок к возвращению на поле. В четверг или пятницу мы оценим его состояние, чтобы узнать, в состоянии ли он играть. Самое главное, что он оставил травму позади и постепенно обретает лучшую форму. Нам не хватает его, даже когда мы выигрываем», - сказал Мартино журналистам.

Всего за «Интер Майами» Лионель Месси провёл 12 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и 5 голевых передач.

Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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