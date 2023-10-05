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США. МЛС

Бускетс высказался о потере Месси

05 Октября 2023 • 12:20 Комментировать

Хавбек «Интер Майами» Серхио Бускетс поделился мнением об отсутствии аргентинского нападающего Лионеля Месси в последних матчах команды. 36-летний форвард пропустил четыре игры из-за повреждения.

«Первый человек, который хочет возвращения Месси на поле, это сам Лионель. Затем этого желаем мы – его одноклубники. В команде знают, как он важен для нас. Жаль, что в футболе нельзя контролировать травмы», - передает слова Серхио портал Goal.com.

Месси присоединился к коллективу из Флориды минувшим летом на правах свободного агента. Опытный нападающий заключил с «Интер Майами» долгосрочный контракт до конца 2025 года.

Месси может вернуться в Европу - известно условие

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами
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