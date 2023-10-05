«Интер Майами» без Месси не может выиграть в 4 матчах подряд

«Интер Майами» продлил свою безвыигрышную серию без Лионеля Месси. Команда из Флориды не может победить уже в четырех матчах подряд. В последней встрече «Интер» разгромно уступил «Чикаго Файр» со счетом 1:4.

Напомним, что Месси последний раз выходил на поле в матче с «Торонто» (4:0) 21 сентября. После этого 36-летний аргентинец не появлялся в игре из-за повреждения. В четырех матчах без Лионеля «Интер Майами» потерпел два поражения и два раза сыграл вничью.

Звездный форвард пополнил ряды команды в летнее трансферное окно. Аргентинец заключил трудовое соглашение до конца 2025 года.