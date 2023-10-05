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США. МЛС

Мартино: «В США я должен объяснять болельщикам соперника, почему не играет Месси»

05 Октября 2023 • 10:35 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о пропуске Лионелем Месси матча против «Чикаго Файр» в очередном туре МЛС.

«Я понимаю ожидания фанатов, однако мы не можем заставить Лео выйти на поле, если он не готов. Для меня странно, что тренеру нужно объяснять фанатам соперника, почему лучший игрок мира отсутствует. Все из-за того, что мы находимся в США. В любой другой стране мира болельщики соперников были бы спокойны», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем 36-летний аргентинский нападающий пропустил четвертый матч подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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