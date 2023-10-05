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США. МЛС

Болельщик дал необычный рецепт, как «Интер Майами» может выйти в плей-офф МЛС

05 Октября 2023 • 09:25 Комментировать
После громкого поражения со счётом 1:4 в выездном матче от «Чикаго Файр» «Интер Майами» сохранил призрачные шансы на выход в плей-офф чемпионата. Месси на поле в том матче не появился, и даже не оказался в списке запасных.

Один из болельщиков «Интер Майами» в социальных сетях указал необычный рецепт, позволяющий команде оказаться в плей-офф МЛС:

- Молиться и верить в Бога;

- Выиграть 3 оставшиеся игры;

- «Монреаль» и «Нью-Йорк Сити» наберут не более 3 очков в последних 2 матчах;

- «Нью-Йорк Ред Буллз» наберет не более 4 очков в последних 2 играх.

 

В следующем поединке «Интер Майами» встретится с «Цинциннати», матч состоится 8 октября 2023 года. Бесплатная трансляция матча пройдёт на нашем спортивном портале.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси МЛС Интер Майами
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