Месси может вернуться в Европу - известно условие

«Интер Майами» минувшей ночью потерпел крупное поражение от «Чикаго Файр» (1:4), чем ухудшил свои шансы на выход в плей-офф нынешнего сезона МЛС.

Как сообщает Inter Miami FC Hub, в случае, если команда не квалифицируется в следующую стадию турнира, некоторые игроки могут уйти в краткосрочную аренду в Европу. Таким образом, не исключено, что звездный аргентинский нападающий Лионель Месси может оказаться в одном из европейских клубов. Тем же путем могут последовать звездные испанцы Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Ранее в прессе сообщалось, что вернуть Месси хотела бы каталонская «Барселона».