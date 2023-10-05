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США. МЛС

Месси, как же тебя не хватает: «Чикаго-Файр» с дублем Шакири дискредитировал шансы «Интер Майами» на плей-офф МЛС эксклюзив

05 Октября 2023 • 05:31 Комментировать
Чикаго Файр
4:1
Интер Майами
окончен

В очередном матче регулярного сезон МЛС «Интер Майами» схлестнулся с «Чикаго Файр» в столице штата Иллинойс.

Протокол игры  
Чикаго Файр4:1Интер Майами
(1:0) Шакири Джердан49'  
  53'Мартинес Хосеф (1:1)
(2:1) Хайле-Селассие Марен62'  
(3:1) Хайле-Селассие Марен66'  
(4:1) Шакири Джердан73'  
Брэди КрисДин Джонатан  52'Омсберг УайеттКцихос РафаэльНаварро МигельДумбия УсманХименес ГастонГерберс Фабиан 85' (Теран Карлос ( 85') Шакири ДжерданГутьеррес Брайан 55' (Хайле-Селассие Марен ( 55') Куциас Георгиос 69' (Пржибылко Каспер ( 69')
Запасные: Суке АрноБуркс КендаллКазас ХавьерАсевес ДаниэльРичи СпенсерКамара Кей
Коллендер ДрейкЙедлин ДеандреКривцов СергейМиллер КамальАллен НоаФариас Факундо  90'Бускетс Серхио  42'Арройо Диксон 67' (Стефанелли Николас ( 67') Мартинес ХосефТейлор Роберт 67' (Мота Жеан ( 67') Кремаски Бенджамин
Запасные: Сэйлор РайанМаквей КристоферРуис ДавидАскона ЭдисонДос Сантос КарлосУльоа ВикторСандерленд Лоусон
05 октября. Стадион "Солджер Филд" (Чикаго).

«Цапли» подходили к этой встрече на фоне двух ничьих в МЛС подряд. В прошлый раз команда Херардо Мартино отыгралась в концовке против «Нью-Йорк Сити», а до этого поделила очки с «Орландо Сити». В контексте борьбы за попадание в плей-офф МЛС «розовым» требовалась победа над чикагцами. Однако стремиться к ней «Интер Майами» был вынужден опять без травмированных Лео Месси и Жорди Альбы. А также без Леонардо Кампаны по той же причине.

«Чикаго Файр» на прошлых выходных прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию в МЛС, одержав победу над «Нью-Йорк Ред Буллз». То есть 1 октября те и другие встречались с командами из крупнейшего мегаполиса США. «Чикаго Файр» можно назвать прямым конкурентом «Интер Майами» за попадание в плей-офф. Команда с озера Мичиган опережала «розовых» на четыре очка, проведя на матч больше.

Моменты в первом тайме чаще возникали у хозяев. На шестой минуте Герберс прострелил с правого фланга, Гутьеррес подготовил мяч для партнёра, а Гастон Хименес с линии штрафной пробил над перекладиной. На пятнадцатой минуте подопечные Фрэнка Клопаса угрожали воротам гостей после углового. Главная звезда «Чикаго Файр» Джердан Шакири исполнил угловой с правого фланга, Кцихос на ближней штанге не переиграл в ближнем бою Коллендера, а затем Кремаски заблокировал удар Герберса на новый угловой.

На 21-й минуте Коллендер сделал неудачный вынос от ворот в правую от себя сторону. Подхвативший мяч Наварро обыгрался с Гутьерресом и низко навесил на дальний край вратарской, откуда Герберт слёта не попал в ближний угол. Вскоре Аллен Ноа из левой части чужой штрафной площади покатил мяч мимо дальней штанги, Йедлин сохранил его в пределах поля подкатом, однако добить сферу в сетку оказалось некому. Ещё до перерыва Куциас пробил примерно как Ноа и попал в правую штангу. Хозяева были ближе к забитому голу в первом тайме, но никто не открыл счёт в первые сорок пять минут.

Зато пошли голы во втором тайме. На 49-й минуте Герберс на правом полуфланге получил мяч от Дина и выкатил его к дальней штанге, где не промахнулся Шакири (1:0). Почти сразу Дин в своей штрафной рукой заблокировал удар Кремаски, и с пенальти Хосеф Мартинес отправил мяч в правый угол, голкипер там не угадал (1:1). Затем Фариас и Кремаски пробили рядом со штангами, а вышедший у «Чикаго Файр» на замену Хайле-Селассие оформил дубль. Два новых гола в ворота «Интер Майами» также пришли из района левой штанги, ассисты на свои счета записали Фабиан Герберс и Усман Думбия. 3:1.

На 73-й минуте избиение «розовых» получило продолжение. Шакири принял по центру под проникающий пас Хименеса и упаковал мяч в правый угол (4:1). «Цаплям» ловить в этом матче было уже нечего. Получив справедливое крупное поражение, «Интер Майами» почти лишился шансов на выход в плей-офф МЛС. Как же сожалеют болельщики майамской команды, что Лео Месси пропустил несколько матчей из-за травмы… Теперь «Интер Майами» сыграет против «Цинциннати» в воскресенье, 8 октября, в 02:30 по московскому времени.

Кирилл Иванцов

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Лионель Месси Чикаго Файр МЛС Интер Майами
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