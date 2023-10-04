​В США начнут крутить сериал про Месси

Бешеная популярность Лионель Месси в США генерирует ему новую работенку - теперь о нем будут снимать сериал. Показывать его будут по Apple TV, начнется сага уже в следующую среду, одиннадцатого октября. Объявление об этом появилось на социальных страницах известного телеканала.

Напомним, что Лионель Месси в прошлом году стал чемпионом мира с аргентинской сборной, а летом нынешнего года перебрался из парижского «ПСЖ» в американский «Интер Майами». В то же время большую часть своей карьеры и славы обрел в каталонской «Барселоне», в которой выступал целых семнадцать лет - с 2004 по 2021 год.