Стало известно, когда Альба сможет вернуться на поле

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба пропустил последние матчи команды из-за травмы.

Испанский игрок был заменён на 34-й минуте матча МЛС против «Торонто», а в последующих трёх встречах не попадал в заявку. Как информирует Inter Miami FC Hub, ссылаясь на главного тренера «Интера» Херардо Мартино, 34-летний латераль намерен вернуться на поле до матча против «Шарлотта», который состоится 18 октября.

Напомним, что Жорди Альба переехал в США в июле текущего года. Ранее он на протяжении 11 лет выступал за «Барселону».

В активе испанца два забитых мяча и две голевые передачи в 11 матчах за «Интер Майами».