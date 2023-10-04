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США. МЛС

Стало известно, когда Альба сможет вернуться на поле

04 Октября 2023 • 19:33 Комментировать
Чикаго Файр
...
Интер Майами
1 2.02 X 3.85 2 3.35
Через 6 ч. 23 мин.

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба пропустил последние матчи команды из-за травмы.

Испанский игрок был заменён на 34-й минуте матча МЛС против «Торонто», а в последующих трёх встречах не попадал в заявку. Как информирует Inter Miami FC Hub, ссылаясь на главного тренера «Интера» Херардо Мартино, 34-летний латераль намерен вернуться на поле до матча против «Шарлотта», который состоится 18 октября.

Напомним, что Жорди Альба переехал в США в июле текущего года. Ранее он на протяжении 11 лет выступал за «Барселону».

В активе испанца два забитых мяча и две голевые передачи в 11 матчах за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Жорди Альба Интер Майами
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