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США. МЛС

​Бекхэм оценил качества Месси

04 Октября 2023 • 16:39 Комментировать
Чикаго Файр
...
Интер Майами
1 2.05 X 3.85 2 3.25
Через 9 ч. 51 мин.

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался об игровых качествах звёздного нападающего Лионеля Месси.

«Мы все выросли в эпоху, когда нужно много бегать, нужно догонять соперника. А сейчас посмотрите на Месси. Он умён, его мозг работает иначе. Он видит то, чего другие футболисты не видят даже через пять минут. После потрясающе наблюдать за ним. Он выиграл чемпионат мира в прошлом году, но после этого он так же голоде, как в детстве», - сказал Бекхэм The Overlap.

В ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» сыграет в МЛС против «Чикаго Файр». Лионель Месси имеет шансы впервые выйти на поле после травмы.

Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами
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