​Бекхэм: «Мне 48 лет, а я приезжал смотреть на тренировки Месси»

Главный владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в очередной раз выразил своё восхищение Лионелем Месси.

«Я играл против Месси за «ПСЖ» и за «Реал». Уже тогда он был невероятен. Когда Лионель только приехал в Майами и тренировался, я приезжал туда первые пять недель. Я был на базе каждый день в 7 часов утра, чтобы просто посмотреть на него. Мне 48 лет, а я приезжал посмотреть, как он это делает, и что он делает на тренировках. То, как он готовится, - это что-то совсем иное», - сказал Бекхэм The Overlap.

В 12 матчах за «Интер Майами» Лионель Месси забил 11 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Бекхэм признался, почему беспокоился из-за Месси