Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Бекхэм признался, почему беспокоился из-за Месси

04 Октября 2023 • 13:31 Комментировать

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о летнем подписании звёздного Лионеля Месси.

«Мы сделали предложение Лео, но у него было предложение из Саудовской Аравии, у него было предложение вернуться в «Барселону». Предложение «Барселоны» меня очень беспокоило, потому что оно затрагивало струны его сердца. Ему так и не удалось попрощаться там по-настоящему, но решение оставалось за ним», - цитирует Бекхэма портал Goal со ссылкой на The Overlap.

Лионель Месси провёл за «Интер Майами» 12 матчей. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт 11 голов и 5 голевых передач на партнёров. Трудовое соглашение Месси рассчитано до конца 2025 года.

​Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.10.23 в 02:30
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
1.92 4.00 3.40
Видео
05.10.23 в 02:30
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю Коламбус Крю
Видео
05.10.23 в 02:30
ФК Монреаль ФК Монреаль
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
3.40 3.40 2.10
Видео
05.10.23 в 02:30
Цинциннати Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
1.72 4.00 4.30
Видео
05.10.23 в 02:30
Шарлотт Шарлотт
Торонто Торонто
1.72 4.00 4.30
Видео
05.10.23 в 03:30
Даллас Даллас
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
1.72 4.00 4.30
Видео
05.10.23 в 03:30
Чикаго Файр Чикаго Файр
Интер Майами Интер Майами
2.33 3.95 2.65
Видео
05.10.23 в 03:30
Остин Остин
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
1.92 3.80 3.60
Видео
05.10.23 в 03:30
Нэшвилл Нэшвилл
Орландо Сити Орландо Сити
1.92 3.80 3.60
Видео
05.10.23 в 05:30
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
1.51 4.10 6.60
Видео
05.10.23 в 05:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Видео
05.10.23 в 05:30
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
1.60 4.15 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
14:42 · США. МЛС
​Бекхэм: «Мне 48 лет, а я приезжал смотреть на тренировки Месси»
13:31 · США. МЛС
Бекхэм признался, почему беспокоился из-за Месси
03 Октября
23:52 · США. МЛС
Шакири выбрал между Роналду и Месси
19:42 · США. МЛС
13-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе во второй американской лиге
18:59 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Месси
18:31 · США. МЛС
Месси возвращается
16:45 · США. МЛС
​Инсинье объяснил, почему оскорбил фанатов
15:25 · США. МЛС
​Эффект Месси шокировал владельца «Интер Майами» 1
12:52 · Италия. Серия А
Хвича назвал обладателя «Золотого мяча»
08:39 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, в который Модрич может уйти из «Реала» 1
07:48 · США. МЛС
Владелец «Интер Майами» рассказал о трансфере Месси
02 Октября
23:27 · США. МЛС
​Болельщики «Интер Майами» всё более встревожены из-за отсутствия Месси
00:39 · США. МЛС
Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле слухи
01 Октября
16:40 · США. МЛС
​Игрок «Нэшвилла» рассказал об игре против Месси
13:58 · США. МЛС
​Инсинье выругался в адрес болельщика на трибуне
Все новости
Рекомендуем