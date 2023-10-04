Бекхэм признался, почему беспокоился из-за Месси

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о летнем подписании звёздного Лионеля Месси.

«Мы сделали предложение Лео, но у него было предложение из Саудовской Аравии, у него было предложение вернуться в «Барселону». Предложение «Барселоны» меня очень беспокоило, потому что оно затрагивало струны его сердца. Ему так и не удалось попрощаться там по-настоящему, но решение оставалось за ним», - цитирует Бекхэма портал Goal со ссылкой на The Overlap.

Лионель Месси провёл за «Интер Майами» 12 матчей. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт 11 голов и 5 голевых передач на партнёров. Трудовое соглашение Месси рассчитано до конца 2025 года.

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