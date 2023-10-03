Шакири выбрал между Роналду и Месси

Футболист «Чикаго Файр» Джердан Шакири рассказал, что думает о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

В четверг команда 31-летнего швейцарца сыграет в рамках МЛС против «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси.

«Я всегда был поклонником Месси, и если мне придётся выбирать между ним и Роналду, то я назову Лео. Победа на чемпионате мира – единственное, чего ему не хватало, но теперь у него есть и это. Так что, конечно, я выбираю Месси», – приводит Inter Miami FC Hub слова бывшего футболиста «Баварии», «Интера», «Ливерпуля» и «Лиона», выступающего в США с февраля 2022 года.

Напомним, что участие Лионеля Месси в матче с «Чикаго Файр» пока под вопросом – аргентинец пропустил предыдущие встречи своей команды из-за травмы.