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США. МЛС

Шакири выбрал между Роналду и Месси

03 Октября 2023 • 23:52 Комментировать
Чикаго Файр
...
Интер Майами
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05.10 03:30

Футболист «Чикаго Файр» Джердан Шакири рассказал, что думает о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

В четверг команда 31-летнего швейцарца сыграет в рамках МЛС против «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси.

«Я всегда был поклонником Месси, и если мне придётся выбирать между ним и Роналду, то я назову Лео. Победа на чемпионате мира – единственное, чего ему не хватало, но теперь у него есть и это. Так что, конечно, я выбираю Месси», – приводит Inter Miami FC Hub слова бывшего футболиста «Баварии», «Интера», «Ливерпуля» и «Лиона», выступающего в США с февраля 2022 года.

Напомним, что участие Лионеля Месси в матче с «Чикаго Файр» пока под вопросом – аргентинец пропустил предыдущие встречи своей команды из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Чикаго Файр Джердан Шакири Интер Майами
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