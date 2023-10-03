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США. МЛС

13-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе во второй американской лиге

03 Октября 2023 • 19:42 Комментировать

Во второй американской лиге новичок дебютировал в профессиональном футболе в 13 лет, семь месяцев и 13 дней. Речь идет о Давиане Кимбро, который почти на два месяца побил предыдущий рекорд Алекса Кея, который дебютировал в возрасте тринадцати лет, 9 месяцев и 9 дней два года тому назад.

Команда Кимбро, «Сакраменто Репаблик», отметила рекордное свершение приличествующим образом, выиграв со счетом 2:0 у «Лас-Вегаса» в рамках USL - второй американской лиги. Ранее Кимбро в одиннадцатилетнем возрасте забил двадцать семь голов в тридцати одном матче в рамках чемпионата Under-13.


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Евро-Футбол.Ру,
Давиан Кимбро Сакраменто Репаблик
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