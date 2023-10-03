​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Месси

Лионель Месси возобновил тренировки с «Интер Майами» после нескольких пропущенных матчей. Комментарий по поводу состояния звёздного аргентинца дал главный тренер команды Херардо Мартино.

«В ситуации с Месси мы посмотрим на его тренировки. Посмотрим, нет ли риска, а также оценим, разумно ли будет ему ехать на матч или нет. Месси мог бы начал работать с командой сегодня или завтра, но завтра уже день матча. Возможно, сегодня он сделает первую часть разминки, чтобы потренироваться в соответствии со своими потребностями», - цитирует Мартино портал Goal.

«Интер Майами» в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени, будет играть против «Чикаго Файр».

За «Интер Майами» Лионель Месси провёл 12 матчей. В них аргентинец забил 11 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.