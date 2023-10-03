Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Месси

03 Октября 2023 • 18:59 Комментировать
Чикаго Файр
...
Интер Майами
1 2.05 X 3.85 2 3.25
05.10 03:30

Лионель Месси возобновил тренировки с «Интер Майами» после нескольких пропущенных матчей. Комментарий по поводу состояния звёздного аргентинца дал главный тренер команды Херардо Мартино.

«В ситуации с Месси мы посмотрим на его тренировки. Посмотрим, нет ли риска, а также оценим, разумно ли будет ему ехать на матч или нет. Месси мог бы начал работать с командой сегодня или завтра, но завтра уже день матча. Возможно, сегодня он сделает первую часть разминки, чтобы потренироваться в соответствии со своими потребностями», - цитирует Мартино портал Goal.

«Интер Майами» в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени, будет играть против «Чикаго Файр».

За «Интер Майами» Лионель Месси провёл 12 матчей. В них аргентинец забил 11 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧИКАГО ФАЙР ИНТЕР МАЙАМИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
19:42 · США. МЛС
13-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе во второй американской лиге
18:59 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Месси
18:31 · США. МЛС
Месси возвращается
16:45 · США. МЛС
​Инсинье объяснил, почему оскорбил фанатов
15:25 · США. МЛС
​Эффект Месси шокировал владельца «Интер Майами» 1
12:52 · Италия. Серия А
Хвича назвал обладателя «Золотого мяча»
08:39 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, в который Модрич может уйти из «Реала» 1
07:48 · США. МЛС
Владелец «Интер Майами» рассказал о трансфере Месси
02 Октября
23:27 · США. МЛС
​Болельщики «Интер Майами» всё более встревожены из-за отсутствия Месси
00:39 · США. МЛС
Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле слухи
01 Октября
16:40 · США. МЛС
​Игрок «Нэшвилла» рассказал об игре против Месси
13:58 · США. МЛС
​Инсинье выругался в адрес болельщика на трибуне
13:16 · США. МЛС
​В «Интер Майами» рассказали о состоянии Месси
30 Сентября
11:31 · США. МЛС
Месси опубликовал фотографию с Зиданом 2 фото
07:43 · США. МЛС
В «Интер Майами» рассказали о восстановлении Месси
Все новости
Рекомендуем