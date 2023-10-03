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США. МЛС

Месси возвращается

03 Октября 2023 • 18:31 Комментировать
Чикаго Файр
...
Интер Майами
1 2.05 X 3.95 2 3.20
05.10 03:30

Лионель Месси пропустил несколько последних матчей «Интер Майами» из-за повреждения, которое он получил ещё в расположении сборной Аргентины в сентябре. Во вторник Месси вернулся к тренировкам. Соответствующую фотографию показала газета Miami Herald. Судя по всему, звёздный аргентинец занимался в общей группе. Это означает, что у Лионеля есть шансы вернуться в состав «Интер Майами» уже в ближайшем матче.

Добавим, что ближайший матч МЛС «Интер Майами» проведёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени. Команда Херардо Мартино будет играть против «Чикаго Файр».

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Лионель Месси Интер Майами
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