Месси возвращается

Лионель Месси пропустил несколько последних матчей «Интер Майами» из-за повреждения, которое он получил ещё в расположении сборной Аргентины в сентябре. Во вторник Месси вернулся к тренировкам. Соответствующую фотографию показала газета Miami Herald. Судя по всему, звёздный аргентинец занимался в общей группе. Это означает, что у Лионеля есть шансы вернуться в состав «Интер Майами» уже в ближайшем матче.

Добавим, что ближайший матч МЛС «Интер Майами» проведёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени. Команда Херардо Мартино будет играть против «Чикаго Файр».