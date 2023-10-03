​Инсинье объяснил, почему оскорбил фанатов

Нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье во время недавнего матча команды оскорбил болельщика или даже группу болельщиков. На видео было слышно, как Инсинье, который смотрел футбол из ложи, выкрикнул фразу, в которой послал кого-то куда подальше. Теперь итальянский футболист объяснил свои слова. Оказалось, что игрок сам реагировал на оскорбления.

«Я знал, что это безответственно, и мне не следовало себя так вести. Но пока я сидел там и принимал оскорбления, моя семья была рядом, в том числе дети. Они плакали, потому что думали, что со мной что-то случится. Я реагировал как отец, а не как футболист. В то же время я профессионал и знаю, что такого не должно происходить. Ещё раз извиняюсь перед фанатами «Торонто», такого больше не повторится», - цитирует Инсинье портал Goal.