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США. МЛС

​Инсинье объяснил, почему оскорбил фанатов

03 Октября 2023 • 16:45 Комментировать

Нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье во время недавнего матча команды оскорбил болельщика или даже группу болельщиков. На видео было слышно, как Инсинье, который смотрел футбол из ложи, выкрикнул фразу, в которой послал кого-то куда подальше. Теперь итальянский футболист объяснил свои слова. Оказалось, что игрок сам реагировал на оскорбления.

«Я знал, что это безответственно, и мне не следовало себя так вести. Но пока я сидел там и принимал оскорбления, моя семья была рядом, в том числе дети. Они плакали, потому что думали, что со мной что-то случится. Я реагировал как отец, а не как футболист. В то же время я профессионал и знаю, что такого не должно происходить. Ещё раз извиняюсь перед фанатами «Торонто», такого больше не повторится», - цитирует Инсинье портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лоренцо Инсинье
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