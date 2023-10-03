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США. МЛС

​Эффект Месси шокировал владельца «Интер Майами»

03 Октября 2023 • 15:25 Комментировать (1)

Хорхе Мас, один из владельцев «Интер Майами», высказался о приезде в МЛС звёздного Лионеля Месси.

«Каждый раз, когда мы играем на выезде, стадионы полны. Лионеля принимают просто необыкновенно. На игре в Нью-Йорке присутствовало почти 30 тысяч человек, 80% из них выкрикивали фамилию Месси, на них были футболки сборной Аргентины или «Интер Майами».

Я был в шоке, я этого не ожидал. Я вижу, как Месси повлиял на лигу, как интерес к ней вырос. Теперь весь мир следит за МЛС. История МЛС разделилась на «до прихода Месси» и «после прихода Месси», - сказал Мас El Club del Deportista.

В 12 матчах за «Интер Майами» Лионель Месси забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас
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Комментарии (1)
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sierge
03 Октября 2023 в 15:29
До этого был эффект Бекхема, раньше был потолок зарплат, приехал Дэвид и все, звезд он не касается)
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