​Эффект Месси шокировал владельца «Интер Майами»

Хорхе Мас, один из владельцев «Интер Майами», высказался о приезде в МЛС звёздного Лионеля Месси.

«Каждый раз, когда мы играем на выезде, стадионы полны. Лионеля принимают просто необыкновенно. На игре в Нью-Йорке присутствовало почти 30 тысяч человек, 80% из них выкрикивали фамилию Месси, на них были футболки сборной Аргентины или «Интер Майами».

Я был в шоке, я этого не ожидал. Я вижу, как Месси повлиял на лигу, как интерес к ней вырос. Теперь весь мир следит за МЛС. История МЛС разделилась на «до прихода Месси» и «после прихода Месси», - сказал Мас El Club del Deportista.

В 12 матчах за «Интер Майами» Лионель Месси забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.