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США. МЛС

Владелец «Интер Майами» рассказал о трансфере Месси

03 Октября 2023 • 07:48 Комментировать

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о трансфере аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Я давно хотел подписать Лионеля. Все говорили, что я сумасшедший, ведь не верили, что лучший футболист мира переедет в Майами. Но я не обращал на это внимания и верил в то, что мы сможем подписать Месси. Постоянно поддерживал связь с его отцом. В итоге у меня это получилось», - передает слова руководителя газета Marca.

Напомним, что 36-летний аргентинец перебрался в коллектив из Флориды летом текущего года. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас
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