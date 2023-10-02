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США. МЛС

​Болельщики «Интер Майами» всё более встревожены из-за отсутствия Месси

02 Октября 2023 • 23:27 Комментировать

Сказка закончилась для «Интер Майами» - Лионель Месси не выходит на поле, а с ним ушел и фарт, вернулись привычные результаты команды. Все это очень сильно тревожит болельщиков команды, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

И дело тут в двух аспектах - во-первых, болельщики клуба жалуются на то, что не получают адекватную информацию о происходящем, а во-вторых, клуб резко поднял цены на абонементы, а Месси перестал выходить на поле...

А стоит ли покупать абонементы, если Месси не будет играть - вот чем заняты мысли американских поклонников «соккера».


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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