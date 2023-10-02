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США. МЛС

Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле слухи

02 Октября 2023 • 00:39 Комментировать
Чикаго Файр
...
Интер Майами
05.10 03:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси по-прежнему не готов вернуться на поле.

36-летний футболист пропустил три последних поединка своей команды из-за мышечных проблем. Как информирует журналист Гастон Эдуль, рулевой «Интера» Херардо Мартино не сможет рассчитывать на Месси и в предстоящей игре против «Чикаго Файр», которая состоится 5 октября. Ожидается, что аргентинская суперзвезда вновь выйдет на поле 8 октября в матче с «Цинциннати» – вероятно, экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» будет выпущен на замену.

В активе Лионеля Месси 11 забитых мячей и пять ассистов в 12 поединках за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Чикаго Файр Цинциннати Интер Майами
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