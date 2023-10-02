Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси по-прежнему не готов вернуться на поле.

36-летний футболист пропустил три последних поединка своей команды из-за мышечных проблем. Как информирует журналист Гастон Эдуль, рулевой «Интера» Херардо Мартино не сможет рассчитывать на Месси и в предстоящей игре против «Чикаго Файр», которая состоится 5 октября. Ожидается, что аргентинская суперзвезда вновь выйдет на поле 8 октября в матче с «Цинциннати» – вероятно, экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» будет выпущен на замену.

В активе Лионеля Месси 11 забитых мячей и пять ассистов в 12 поединках за «Интер Майами».