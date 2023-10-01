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США. МЛС

​Игрок «Нэшвилла» рассказал об игре против Месси

01 Октября 2023 • 16:40 Комментировать

Футболист «Нэшвилла» Сэм Сарридж высказался о матче против Лионеля Месси. В финале Кубка лиг «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» по пенальти после ничьей 1:1. В основное время Месси смог забить гол.

«Это был сюрреалистический опыт, особенно учитывая то, что это был финал. Играть против Месси в финале было безумно. На самом деле он не был тем, кто много чего делает на поле. В какой-то момент он просто стоял на краю поля. А потом, через минуту, он вдруг получил пас и забил в верхний угол. Возможно, я попробую научиться действовать так же. Но всё это было совершенно невероятно.

После прихода Месси вы видите, как растёт МЛС. И домашний чемпионат мира – 2026 тоже сыграет огромную роль», - сказал Сарридж Live Score.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Нэшвилл Сэм Сарридж
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