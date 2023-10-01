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США. МЛС

​Инсинье выругался в адрес болельщика на трибуне

01 Октября 2023 • 13:58 Комментировать
Торонто
2:3
Цинциннати
окончен

В ночь с субботы на воскресенье «Торонто» в МЛС играл против «Цинциннати» и проиграл 2:3. Известный нападающий Лоренцо Инсинье пропускал матч и смотрел его с ложи стадиона. В социальных сетях появилось видео, на котором Инсинье ругается в адрес болельщика, глядя на трибуну вниз. На видео слышно, как итальянский футболист посылает фаната куда подальше. В подписи указано, что Лоренцо обращался к поклоннику «Цинциннати». Чем вызвано такое агрессивное поведение 32-летнего футболиста, непонятно – это осталось за кадром.

Лоренцо Инсинье перебрался в «Торонто» летом 2022 года. Ранее форвард на протяжении долгих лет выступал за родной «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лоренцо Инсинье Цинциннати
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