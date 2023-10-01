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США. МЛС

​В «Интер Майами» рассказали о состоянии Месси

01 Октября 2023 • 13:16 Комментировать

Лионель Месси пропустил очередной матч «Интер Майами» в МЛС. Главный тренер команды Херардо Мартино рассказал о состоянии звёздного форварда.

«Будем двигаться от матча к матчу. Мы собираемся оценить его состояние перед игрой против «Чикаго Файр». Посмотрим, будет он на скамейке запасных или нет.

Месси тренируется на поле отдельно от общей группы, но чувствует себя всё лучше и лучше», - сказал Мартино журналистам.

В  12 матчах за «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач на партнёров. Контракт аргентинца с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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