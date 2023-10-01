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США. МЛС

Без Месси хотя бы что-то: «Интер Майами» в отложенном матче еле отыгрался против «Нью-Йорк Сити»

01 Октября 2023 • 05:32 Комментировать
Интер Майами
1:1
Нью-Йорк Сити
окончен

В первый день октября по московскому времени (в последний день сентября по местному времени) «Интер Майами» играл у себя на родном стадионе в Форт-Лодердейле с «Нью-Йорк Сити».

Протокол игры  
Интер Майами1:1Нью-Йорк Сити
  77'Родригес Сантьяго (0:1)
(1:1) Авилес Томас 90'  
Коллендер ДрейкАвилес Томас  40'Кривцов Сергей  69' 82' (Тейлор Роберт ( 82') Миллер КамальРуис ДавидАрройо Диксон  70' 73' (Мота Жеан ( 73') Бускетс СерхиоКремаски Бенджамин  33'Аллен НоаФариас Факундо  62'Кампана Леонардо 72' (Мартинес Хосеф ( 72')
Запасные: Стефанелли НиколасСэйлор РайанМаквей КристоферАскона ЭдисонДос Сантос КарлосУльоа Виктор
Фриз МэттГрей ТэйвонМартинс Тьяго IIРиса БиркО'Тул КевинСэндс ДжеймсПерея АндресЖассон Андрес  81'Родригес Сантьяго 88' (Пеллегрини Матиас ( 88') Магно Таллес 46' (Ледесма Ричард ( 46'  52') Бакрар Монсеф 73' (Паркс Китон ( 73')
Запасные: Мартинес АлонсоБарраса ЛуисХаак ДжастинКуфре БрианИленчич МитяФернандес Джулиан
01 октября. Стадион "Драйв Пинк Стэдиум".

Как и пару месяцев назад в случае с домашним матчем «Интер Майами» против «Орландо Сити», стартовый свисток был отложен на значительный промежуток времени. Причина тривиальная для Флориды в летний сезон – ливень. Интересно, почему ещё не построили в Майами или в окрестностях стадион с крышей.

Изначально матч был запланирован на 02:30, если принимать в расчёт московское время. Традиционно в США начинают игры примерно на десять минут позже изначально обозначенного времени. А тут начали ближе к 03:40. Таковы издержки сезона дождей в Майами, который длится с мая по середину октября.

Всех волнует, сыграл ли Месси. Нет, не сыграл. Лео в очередной раз не попал в заявку на матч «Интер Майами». Поклонники таланта Месси разочарованы, но Херардо Мартино не торопит события и бережёт главную звезду своей команды, которая почти месяц не может окончательно оправиться от последствий травмы.

Регулярный сезон в МЛС постепенно и в то же время неумолимо подходит к концу. «Интер Майами» пребывает в непростой турнирной ситуации. Нет, вылет «цаплям» не грозит – такой вероятности не существует в принципе. При этом стоит ребром вопрос, квалифицируются ли «розовые» в стадию плей-офф.

Не заморачиваясь на результатах конкурентов и степени отставания «Интер Майами» от зоны хотя бы уайлд-кард в таблице Восточной конференции, просто вывести формулу «побеждать в каждом матче». Кстати, предыдущую свою встречу «цапли» проиграли команде «Хьюстон Динамо» – но то было не в МЛС, а в финале Открытого кубка США.

В первые минут пятнадцать предпочтительней в отчётном матче смотрелись ньюйоркцы. Они подбирались достаточно близко к воротам хозяев. Бакрар дважды угрожал воротам Коллендера, но пробивал мимо цели, не попадал в левый угол. Действия обороны «цапель» привычно оставляли желать много лучшего.

Потом «Интер Майами» перевёл игру на половину поля соперника и на девятнадцатой минуте создал почти что голевой момент. Фариас в рамках домашней заготовки забросил со штрафного удара к левому углу вратарской, а Кампана плохо дотянулся до мяча в падении и лишь слабо ткнул его в руки Фриза.

На 26-й минуте визитёры провели контратаку, и повезло в ней «интеристам». Перея прострелил справа на дальнюю штангу, Бакрар замыкал это дело в падении и не попал в левый угол. Оставшуюся треть часа до перерыва «Интер Майами» провёл в позиционных атаках без создания голевых моментов.

На 49-й минуте Аллен приложился с подбора после стандарта и немного промахнулся мимо левого угла. Вскоре О'Тул отдал слева передачу в центр на Бакрара, несильно пробившего низом в правый угол в руки Коллендера. Дальний удар Арройо отправился выше створа, а высокую попытку Рисы со штрафного Коллендер поймал в свои перчатки.

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На 77-й минуте вялая опека Родригеса стоила «цаплям» пропущенного гола. Грей навесил по диагонали со штрафного с правого фланга, а Сантьяго подцепил владение, ушёл к правому углу вратарской от Йедлина и резко выстрелил под перекладину (0:1). Впрочем, избежать домашнего поражения «розовые» таки сумели. В компенсированное время.

Делали хозяева акцент на правый полуфланг в своих атаках и добились своего. Заработали угловой и превратили его в спасительный гол. На пятой добавленной минуте Тейлор подал корнер, а Авилес головой переправил мяч в сетку (1:1). Была бы вообще сказка, если бы Руис ещё забил после передачи Кремаски, но угодил Давид с нескольких метров в перекладину.

Без травмированных Месси и Альбы «Интер Майами» не выиграл во всех турнирах третий матч подряд. Шансы «цапель» на плей-офф МЛС, конечно, были бы выше при победе над гостями из Нью-Йорка. Теперь майамцы сыграют на выезде против «Чикаго Файр» в четверг, 5 октября, в 03:30 по московскому времени.

Кирилл Иванцов

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Лионель Месси МЛС Нью-Йорк Сити Интер Майами
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