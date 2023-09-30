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США. МЛС

Месси опубликовал фотографию с Зиданом фото

30 Сентября 2023 • 11:31 Комментировать (1)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси встретился с бывшим главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом. Также в их компании находился владелец американского клуба Дэвид Бекхэм.

Звездное трио сделало совместную фотографию в раздевалке команды, которую аргентинский футболист опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, что «Зизу» посетил финальный матч Кубка США, в котором «Интер Майами» потерпел поражение от «Хьюстон Динамо» (1:2). Месси не принимал участия в поединке из-за повреждения.

Лионель перешел в коллектив из Флориды минувшим летом, подписав контракт до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Зинедин Зидан Интер Майами
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
30 Сентября 2023 в 11:42
Когда писать не о чем, то пишут про гнома. А то ещё люди забудут о шланге. 🧹
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