Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси встретился с бывшим главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом. Также в их компании находился владелец американского клуба Дэвид Бекхэм.

Звездное трио сделало совместную фотографию в раздевалке команды, которую аргентинский футболист опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, что «Зизу» посетил финальный матч Кубка США, в котором «Интер Майами» потерпел поражение от «Хьюстон Динамо» (1:2). Месси не принимал участия в поединке из-за повреждения.

Лионель перешел в коллектив из Флориды минувшим летом, подписав контракт до конца 2025 года.