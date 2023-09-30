Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

В «Интер Майами» рассказали о восстановлении Месси

30 Сентября 2023 • 07:43 Комментировать

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси продолжает тренироваться со своими одноклубниками в преддверии предстоящих матчей, об этом рапортуют журналисты ESPN. При этом участие 36-летнего аргентинца в игре против «Нью-Йорк Сити» под вопросом.

«Месси продолжает тренировки. Мы контролируем его восстановление каждый день и скоро примем решение. Что касается Альби, то его возвращение будет позже», - рассказал помощник главного тренера команды Хавьер Моралес.

Напомним, что Лионель не принимал участия в двух последних матчах против «Хьюстон Динамо» (1:2) и «Орландо Сити» (1:1).

В текущем розыгрыше МЛС Месси провел четыре встречи, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.10.23 в 02:30
Коламбус Крю Коламбус Крю
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
1.81 3.85 3.85
Видео
01.10.23 в 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр Чикаго Файр
1.73 3.55 4.70
Видео
01.10.23 в 02:30
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт Шарлотт
Видео
01.10.23 в 02:30
Орландо Сити Орландо Сити
ФК Монреаль ФК Монреаль
1.69 3.75 4.70
Видео
01.10.23 в 02:30
Интер Майами Интер Майами
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
1.74 3.75 4.40
Видео
01.10.23 в 02:30
Торонто Торонто
Цинциннати Цинциннати
2.70 3.60 2.36
Видео
01.10.23 в 03:30
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.69 3.95 4.40
Видео
01.10.23 в 03:30
Нэшвилл Нэшвилл
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
2.07 3.45 3.40
Видео
01.10.23 в 03:30
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Видео
01.10.23 в 03:30
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Даллас Даллас
1.82 3.60 4.10
Видео
01.10.23 в 04:30
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Остин Остин
2.12 3.40 3.30
Видео
01.10.23 в 05:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
1.97 3.50 3.60
Видео
01.10.23 в 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
2.00 3.95 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
07:43 · США. МЛС
В «Интер Майами» рассказали о восстановлении Месси
29 Сентября
20:20 · США. МЛС
​Телохранитель Месси получил предложение от сайта для взрослых
02:44 · США. МЛС
​«Тигрес» обыграл в финале североамериканского Суперкубка «Лос-Анджелес ФК»
28 Сентября
23:33 · Испания. Ла Лига
Чичарито: «Не знаю ни одного игрока, который считал бы Роналду трудным человеком»
16:46 · США. МЛС
«Как трофей»: Игрок «Атланта Юнайтед» счастлив иметь футболку Месси
08:46 · США. МЛС
«Без Месси «Интер Майами» - всего лишь любительская команда» - реакция пользователей соцсетей на отсутствие Месси в финале Открытого кубка США
08:30 · США. МЛС
Наставник «Интер Майами» Мартино рассказал, когда стоит ждать возвращение Месси
08:12 · США. МЛС
Наставник «Интер Майами» Мартино объяснил, почему Месси пропустил финал Открытого кубка США
07:42 · США. МЛС
Зидан прилетел в Майами и встретился с Бекхэмом
00:13 · США. МЛС
​«Чикаго Файр» заработал на билетах на игру с Месси столько же, сколько за все остальные матчи сезона
27 Сентября
15:13 · США. МЛС
​Тренер «Хьюстон Динамо»: «Мы почти уверены, что Месси сыграет в финале»
12:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» нашёл усиление в МЛС, где играет Месси
09:23 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас может уехать в МЛС слухи
08:08 · США. МЛС
Тренер «Хьюстон Динамо» не знает, как остановить Месси 1
02:37 · США. МЛС
Капитан «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера: «Месси – лучший в истории»
Все новости
Рекомендуем