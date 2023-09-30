В «Интер Майами» рассказали о восстановлении Месси

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси продолжает тренироваться со своими одноклубниками в преддверии предстоящих матчей, об этом рапортуют журналисты ESPN. При этом участие 36-летнего аргентинца в игре против «Нью-Йорк Сити» под вопросом.

«Месси продолжает тренировки. Мы контролируем его восстановление каждый день и скоро примем решение. Что касается Альби, то его возвращение будет позже», - рассказал помощник главного тренера команды Хавьер Моралес.

Напомним, что Лионель не принимал участия в двух последних матчах против «Хьюстон Динамо» (1:2) и «Орландо Сити» (1:1).

В текущем розыгрыше МЛС Месси провел четыре встречи, забил один гол и сделал две результативные передачи.