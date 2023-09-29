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США. МЛС

​Телохранитель Месси получил предложение от сайта для взрослых

29 Сентября 2023 • 20:20 Комментировать

Ясин Чуэко, телохранитель звёздного Лионеля Месси, стал популярным. Видео, на котором мужчина перемещается по бровке и будто ястреб следит за всем происходящим вокруг своего клиента, набирали много просмотров. Особенно футбольным фанатам запомнился момент, когда Ясин заметил, что фанат выбежал на поле и рвался к Месси. Телохранитель сразу среагировал и помчался по траектории, которая позволила ему перехватить болельщика.

Как рассказывает Daily Mail, некий сайт для взрослых предложил Чуэко стать их «послом боевых искусств». Мужчине предлагают размещать на сайте уроки по самообороне. Сайт готов платить Яссину 50 тысяч долларов зарплаты, не считая первоначальный платёж в 25 тысяч долларов. 

Стоит сказать, что Ясин Чуэко является бывшим солдатом армии США.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Яссин Чуэко
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