Роналду и Месси могут сыграть друг против друга

Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду могут сыграть друг против друга в ближайшем будущем.

По сообщениям журналиста Али Аль-Энези в социальных сетях, планируется организация товарищеского поединка между американским «Интер Майами» и саудовским «Аль-Насром», за которые выступают звездные нападающие. Эта встреча может пройти в Китае. Точная дата пока неизвестна.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января нынешнего года. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» минувшим летом. Лео заключил соглашение с клубом до конца 2025 года.

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