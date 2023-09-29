​«Тигрес» обыграл в финале североамериканского Суперкубка «Лос-Анджелес ФК»

В Лос-Анджелесе прошел финал североамериканского Суперкубка - матч между победителями МЛС и победителями мексиканского чемпионата, в данном случае «Лос-Анджелес ФК» и «Тигрес».

Игра закончилась победой мексиканского клуба в серии пенальти - основное время закончилось по нулям, причем команды заканчивали игру в численном меньшинстве. А в послематчевых одиннадцатиметровых представители Лиги МX оказались сильнее со счетом 4:2.

Для «Тигрес» это был вторая победа в образованном в 2018 году турнире - впервые клуб победил как раз тогда, в 2018, обыграв в финале «Торонто».