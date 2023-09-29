Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​«Тигрес» обыграл в финале североамериканского Суперкубка «Лос-Анджелес ФК»

29 Сентября 2023 • 02:44 Комментировать

В Лос-Анджелесе прошел финал североамериканского Суперкубка - матч между победителями МЛС и победителями мексиканского чемпионата, в данном случае «Лос-Анджелес ФК» и «Тигрес».

Игра закончилась победой мексиканского клуба в серии пенальти - основное время закончилось по нулям, причем команды заканчивали игру в численном меньшинстве. А в послематчевых одиннадцатиметровых представители Лиги МX оказались сильнее со счетом 4:2.

Для «Тигрес» это был вторая победа в образованном в 2018 году турнире - впервые клуб победил как раз тогда, в 2018, обыграв в финале «Торонто».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тигрес Лос-Анджелес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
02:44 · США. МЛС
​«Тигрес» обыграл в финале североамериканского Суперкубка «Лос-Анджелес ФК»
28 Сентября
23:33 · Испания. Ла Лига
Чичарито: «Не знаю ни одного игрока, который считал бы Роналду трудным человеком»
16:46 · США. МЛС
«Как трофей»: Игрок «Атланта Юнайтед» счастлив иметь футболку Месси
08:46 · США. МЛС
«Без Месси «Интер Майами» - всего лишь любительская команда» - реакция пользователей соцсетей на отсутствие Месси в финале Открытого кубка США
08:30 · США. МЛС
Наставник «Интер Майами» Мартино рассказал, когда стоит ждать возвращение Месси
08:12 · США. МЛС
Наставник «Интер Майами» Мартино объяснил, почему Месси пропустил финал Открытого кубка США
07:42 · США. МЛС
Зидан прилетел в Майами и встретился с Бекхэмом
00:13 · США. МЛС
​«Чикаго Файр» заработал на билетах на игру с Месси столько же, сколько за все остальные матчи сезона
27 Сентября
15:13 · США. МЛС
​Тренер «Хьюстон Динамо»: «Мы почти уверены, что Месси сыграет в финале»
12:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» нашёл усиление в МЛС, где играет Месси
09:23 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас может уехать в МЛС слухи
08:08 · США. МЛС
Тренер «Хьюстон Динамо» не знает, как остановить Месси 1
02:37 · США. МЛС
Капитан «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера: «Месси – лучший в истории»
26 Сентября
23:21 · США. МЛС
Бускетс – о Месси: «Конечно, мы бы не хотели, чтобы лучший игрок мира пропустил финал»
21:26 · США. МЛС
Мартино рассказал о «загадочной» травме Месси
Все новости
Рекомендуем