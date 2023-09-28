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США. МЛС

Как поражение «Интер Майами» помешало Месси стать самым титулованным футболистом в истории

28 Сентября 2023 • 23:40 Комментировать

В ночь на 28 сентября «Интер Майами» проиграл в финале Кубка США «Динамо Хьюстон» со счётом 1:2. Лидер «цапель» Лионель Месси не принял участия в матче, и это стало фатальным для команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило материал, в котором расскажет, какую роль сыграло это поражение.

Ничья по титулам с Дани Алвесом

Лео Месси, который в эту среду из-за травмы не смог сыграть в финале Кубка, где «Интер» проиграл, по-прежнему с 44 титулами остаётся в одном ряду с Дани Алвесом как футболист с наибольшим количеством трофеев в истории. Таким образом, аргентинец не смог превзойти в этом рейтинге своего бывшего товарища по «Барселоне», которого сейчас судят в Бразилии за сексуальное насилие.

Противоречие есть

Существует разная информация о том, сколько на самом деле титулов выиграл Алвес. Некоторые статистические порталы насчитали у бразильца 43 титула. Противоречий несколько: например, Кубок Северо-Востока Бразилии – насколько этот турнир может быть официальным? И, конечно, матч в Суперкубке Франции, в котором футболист не принимал участия. Если в матче 2017 года он даже отметился голом, то в 2019 году найти имя Дани Алвеса ни в одном отчёте не удалось. Однако на портале Transfermarkt отмечается, что титул 2019 года всё-таки у него. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, будет интересно почитать.

44 титула и точка

В 2021 году официальный аккаунт ФИФА в социальных сетях опубликовал пост. В сообщении организация поставила точку в вопросе, засчитав победу «ПСЖ» 2019 года в Суперкубке также и Алвесу.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что список титулов Месси с победами на чемпионате мира в Катаре, в Кубке Америки 2021 года и множеством побед в Лиге чемпионов и чемпионате Испании всё равно весьма впечатляющий.

Список десяти футболистов с наибольшим количеством титулов в истории:

  1.  Лео Месси – 44
  2.  Дани Алвес – 44
  3.  Хосам Ашур – 39
  4.  Андрес Иньеста – 37
  5. Максвелл – 37
  6.  Жерар Пике – 36
  7.  Райан Гиггз – 36
  8.  Кенни Далглиш – 35
  9.  Криштиану Роналду – 35
  10.  Карим Бензема – 35

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Евро-Футбол.Ру,
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