В ночь на 28 сентября «Интер Майами» проиграл в финале Кубка США «Динамо Хьюстон» со счётом 1:2. Лидер «цапель» Лионель Месси не принял участия в матче, и это стало фатальным для команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило материал, в котором расскажет, какую роль сыграло это поражение.

Ничья по титулам с Дани Алвесом

Лео Месси, который в эту среду из-за травмы не смог сыграть в финале Кубка, где «Интер» проиграл, по-прежнему с 44 титулами остаётся в одном ряду с Дани Алвесом как футболист с наибольшим количеством трофеев в истории. Таким образом, аргентинец не смог превзойти в этом рейтинге своего бывшего товарища по «Барселоне», которого сейчас судят в Бразилии за сексуальное насилие.

Противоречие есть

Существует разная информация о том, сколько на самом деле титулов выиграл Алвес. Некоторые статистические порталы насчитали у бразильца 43 титула. Противоречий несколько: например, Кубок Северо-Востока Бразилии – насколько этот турнир может быть официальным? И, конечно, матч в Суперкубке Франции, в котором футболист не принимал участия. Если в матче 2017 года он даже отметился голом, то в 2019 году найти имя Дани Алвеса ни в одном отчёте не удалось. Однако на портале Transfermarkt отмечается, что титул 2019 года всё-таки у него. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, будет интересно почитать.

44 титула и точка

В 2021 году официальный аккаунт ФИФА в социальных сетях опубликовал пост. В сообщении организация поставила точку в вопросе, засчитав победу «ПСЖ» 2019 года в Суперкубке также и Алвесу.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что список титулов Месси с победами на чемпионате мира в Катаре, в Кубке Америки 2021 года и множеством побед в Лиге чемпионов и чемпионате Испании всё равно весьма впечатляющий.

Список десяти футболистов с наибольшим количеством титулов в истории: