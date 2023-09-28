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США. МЛС

«Как трофей»: Игрок «Атланта Юнайтед» счастлив иметь футболку Месси

28 Сентября 2023 • 16:46 Комментировать

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Сантьяго Соса стал одним из игроков, которому удалось обменяться футболками с Лионелем Месси в США. Футболист высказался на этот счёт.

«Футболисты обычно используют за матч две футболки, играя в каждой по тайму. Мне Месси дал ту, в которой сыграл в первом тайме. Встреча с ним – прекрасное воспоминание, которое навсегда останется со мной. Иметь его футболку приятно не только мне, но и всей моей семье. В каком-то смысле это трофей», - сказал Соса ESPN.

Напомним, что Лионель Месси летом подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Атланта Юнайтед Интер Майами Сантьяго Соса
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