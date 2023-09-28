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США. МЛС

«Без Месси «Интер Майами» - всего лишь любительская команда» - реакция пользователей соцсетей на отсутствие Месси в финале Открытого кубка США

28 Сентября 2023 • 08:46 Комментировать

В финальном матче Открытого кубка США «Интер Майами» без Месси со счётом 1:2 уступил «Хьюстон Динамо». Текстовая трансляция матча проводилась на нашем спортивном портале. Пользователи социальных сетей следующим образом отреагировали на проигрыш «Интер Майами» в финальном поединке и отсутствие Месси на поле. 

- Мы не готовы к такому! – указал в своём комментарии другой любитель футбола.

- Без Месси «Интер Майами» - всего лишь любительская команда. На самом деле я прилетел из Лос-Анджелеса в Майами, чтобы поболеть за них. Это было очень неправильное решение не выпускать его на поле, - пишет болельщик «Интер Майами».

- Ты разбил мне сердце… - оставил свой пост пользователь соцсети.

- В любом случае, через несколько лет к этому придется привыкнуть, – подметил фанат Месси.

Следующий матч «Интер Майами» проведёт уже 1 октября 2023 года против «Нью-Йорк Сити» в МЛС.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Майами Месси
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