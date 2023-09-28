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США. МЛС

Наставник «Интер Майами» Мартино рассказал, когда стоит ждать возвращение Месси

28 Сентября 2023 • 08:30 Комментировать

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, когда стоит ждать возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси, который пропустил финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Он обязательно сыграет до завершения лиги. Мы будем идти матч за матчем и смотреть, как идут дела, и сможет ли медицинский отдел дать ему разрешение играть без какого-либо риска», - приводит слова Мартино AFP.

В текущем сезоне МЛС 36-летний аргентинец принял участие в четырех играх, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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