Наставник «Интер Майами» Мартино рассказал, когда стоит ждать возвращение Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, когда стоит ждать возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси, который пропустил финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Он обязательно сыграет до завершения лиги. Мы будем идти матч за матчем и смотреть, как идут дела, и сможет ли медицинский отдел дать ему разрешение играть без какого-либо риска», - приводит слова Мартино AFP.

В текущем сезоне МЛС 36-летний аргентинец принял участие в четырех играх, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнерам по команде.