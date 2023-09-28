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США. МЛС

Наставник «Интер Майами» Мартино объяснил, почему Месси пропустил финал Открытого кубка США

28 Сентября 2023 • 08:12 Комментировать

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался об отсутствии аргентинского нападающего Лионеля Месси в финале Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо».

«С его стороны было неразумно играть, мы даже не могли рассматривать возможность его выхода на поле хотя бы на несколько минут, потому что тогда бы мы рисковали», - цитирует Мартино AFP.

Напомним, что команда из Хьюстона одержала победу со счётом 2:1, благодаря чему завоевала первый титул за долгое время.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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