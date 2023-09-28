Зидан прилетел в Майами и встретился с Бекхэмом

Легендарный французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан побывал в США. «Зизу» посетил финальный матч Открытого Кубка между «Интер Майами» и «Хьюстон Динамо».

На стадионе Зинедин встретится с владельцем клуба из Флориды Дэвидом Бекхэмом. Легенды футбола сделали совместно фото и пообщались.

Напомним, что поединок завершился поражением «Интер Майами» со счетом 1:2. Главная звезда команды Лионель Месси участия в матче не принимал.

Зидан сейчас находится в статусе безработного. Его последней командой был мадридский «Реал», который он трижды приводил к победе в Лиге чемпионов.