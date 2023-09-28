Ни Месси, ни трофея: «Интер Майами» повержен «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США

В финале Открытого Кубка США сошлись «Интер Майами» и «Хьюстон Динамо».

Что-то неладное происходит с Лионелем Месси. После возвращения из стана сборной Аргентины он провёл только один неполный тайм за «Интер Майами». Вроде как у «волшебника» некое повреждение или активизация старых болячек. Поэтому фанаты Лео ждут не дождутся, когда же их кумир возобновит игру за «Интер Майами», причём полноценную, с результативными действиями.

Тата Мартино объяснял, что вопрос участия Месси в отчётном матче даже не рассматривался бы, если это была бы обычная игра в регулярном сезоне МЛС. А она была необычная – финал Открытого Кубка США. Наставник «цапель» обозначил, что будет решено в последнюю минуту, сыграет Месси или нет. В итоге Лионеля не оказалось в заявке на этот матч.

Месси наблюдал за игрой из кресла в технической зоне в чёрной рубашке. В белой футболке с рисунком посередине недалеко от Лео находился Альба, также не попавший в заявку. Единственным представителем экс-«барселонского» трио в составе «Интер Майами» на поле был Бускетс. Но не удавалось ему сотоварищи надёжно цементировать опорную зону «розовых».

«Хьюстон Динамо» явно смотрелся лучше в первом тайме. «Апельсин» регулярно продавливал оборону «цапель», и забитый гол в ворота хозяев казался делом времени. На восемнадцатой минуте Киньонес на левом фланге ушёл от Йедлина и навесил на ближнюю штангу, где Байрд опередил Миллера и головой подсёк мяч выше створа.

Проблема вратаря «Интер Майами» Коллендера в том, что он не держит стабильный уровень на протяжении всего матча и не обходится без внезапных ляпов. Вот Киньонес парашютным ударом пробил в правый угол, а Коллендер вроде как поймал мяч, но выпустил его из рук и позволил Байрду попробовать себя на добивании. Тот пробил с короткой дистанции прямо в голкипера.

Но на 24-й минуте «Интер Майами» всё-таки пропустил. Фариас потерял мяч на чужой половине поля, тем самым начав удачную контратаку «Хьюстон Динамо». С левого полуфланга гости перевели мяч на правый, и Дорси, получив пас из центра от Артура, вколотил сферу в левую девятку (0:1). Болельщики «Интер Майами» ожидали иного, не так ли?

А события продолжали развиваться не по сценарию команды Херардо Мартино. Несколько минут спустя Йедлин подкатился в своей штрафной и не сыграл в мяч, зато срубил Киньонеса. Это пенальти. Басси с одиннадцатиметровой отметки пробил низом совсем немного правее центра створа, но этого хватило ему, чтобы отличиться, ведь Коллендер упал в другую сторону и переключиться уже не смог (0:2).

На 36-й минуте Карраскилья после выката слева от Байрда подкинул мяч выше створа. И только на 42-й хозяева создали впереди что-то более-менее интересное. Кремаски после короткой передачи Кампаны кручёным-верчёным ударом отправил мяч свистеть над перекладиной ворот Тарбелла.

Двойная замена в перерыве от Херардо Мартино не особенно помогла «цаплям». Они перевели игру поближе к воротам соперника, однако упускали возможности возродить интригу. После подачи Фариаса со штрафного Хосеф Мартинес ударил головой рядом с левой штангой. Кроме того, Кремаски пробивал из пределов штрафной площади – его попытку нейтрализовал Тарбелл.

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Хватка «цапель» определённо было недостаточной, чтобы раздавить «апельсин». На 73-й минуте Киньонес с левого полуфланга поразил дальнюю девятку, и повезло «розовым», что автор взятия ворот располагался в положении «вне игры». Главный арбитр отменил этот гол, просмотрев видеоповтор на кромке поля.

Рефери компенсировал шесть минут, и тут вдруг «Интер Майами» отыграл один гол. Фариас отдал вперёд проникающий пас на Мартинеса, который послал мяч в створ между ног Тарбелла (1:2). Задвигались шестерёнки майамских атак, и ведь мог Кампана перевести игру в дополнительное время, но после подачи справа от Стефанелли он пробил головой несильно и в руки Тарбелла. Без Лео Месси на поле не удалось «розовым» зацепить второй трофей в своей истории. Присутствие Зинедина Зидана на стадионе не помогло клубу Дэвида Бекхэма.

В августе триумфально завершился путь «цапель» в Кубке Североамериканских лиг, где Месси блистал и сверкал, а теперь Лео залечивает свои болячки, поэтому наступили тяжёлые будни для его команды. «Хьюстон Динамо» – победитель Открытого кубка США. Следующий свой матч «Интер Майами» проведёт в воскресенье, 1 октября, в рамках МЛС против «Нью-Йорк Сити» в 02:30 по московскому времени.

Кирилл Иванцов