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США. МЛС

​«Чикаго Файр» заработал на билетах на игру с Месси столько же, сколько за все остальные матчи сезона

28 Сентября 2023 • 00:13 Комментировать

Ажиотаж, который царит в США в связи с выступлениями Лионеля Месси, просто невероятен - обычно апатичные по отношению к «не своим» видам спорта американцы просто сметают билеты на матчи с ним.

Простой пример - четвертого октября домашний матч против команды Месси предстоит «Чикаго Файр». Как правило, на игры команды приходят от силы пятнадцать тысяч человек, которые платят по 25 долларов за билеты - выручка за матч составляет около 375 тысяч долларов, плюс-минус.

Сейчас цену на билеты подняли до 99 долларов на матч с «Интер Майами», но будет аншлаг - распроданы все 65 тысяч билетов. Выручка - более шести миллионов долларов, или примерно как с двадцати обычных матчей.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Чикаго Файр Интер Майами
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