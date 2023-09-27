​Тренер «Хьюстон Динамо»: «Мы почти уверены, что Месси сыграет в финале»

Главный тренер «Хьюстон Динамо» Бен Олсен уверен, что Лионель Месси сыграет против его команды в финале Открытого кубка США.

Финальный матч между «Интер Майами» и «Хьюстон Динамо» пройдёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени.

«Мы почти уверены, что Месси сыграет. У «Интер Майами» есть несколько вариантов на случай отсутствия Лионеля. Но мы будем готовиться к тому, что их состав будет сильнейшим», - сказал Олсен журналистам.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» минувшим летом. 36-летний аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.