Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Тренер «Хьюстон Динамо»: «Мы почти уверены, что Месси сыграет в финале»

27 Сентября 2023 • 15:13 Комментировать

Главный тренер «Хьюстон Динамо» Бен Олсен уверен, что Лионель Месси сыграет против его команды в финале Открытого кубка США.

Финальный матч между «Интер Майами» и «Хьюстон Динамо» пройдёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени.

«Мы почти уверены, что Месси сыграет. У «Интер Майами» есть несколько вариантов на случай отсутствия Лионеля. Но мы будем готовиться к тому, что их состав будет сильнейшим», - сказал Олсен журналистам.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» минувшим летом. 36-летний аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хьюстон Динамо Интер Майами Бен Олсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.09.23 в 02:30
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Даллас Даллас
1.55 4.10 5.60
Видео
28.09.23 в 04:30
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
2.50 3.60 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
15:13 · США. МЛС
​Тренер «Хьюстон Динамо»: «Мы почти уверены, что Месси сыграет в финале»
12:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» нашёл усиление в МЛС, где играет Месси
09:23 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас может уехать в МЛС слухи
08:08 · США. МЛС
Тренер «Хьюстон Динамо» не знает, как остановить Месси 1
02:37 · США. МЛС
Капитан «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера: «Месси – лучший в истории»
26 Сентября
23:21 · США. МЛС
Бускетс – о Месси: «Конечно, мы бы не хотели, чтобы лучший игрок мира пропустил финал»
21:26 · США. МЛС
Мартино рассказал о «загадочной» травме Месси
20:00 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» рассказал, когда будет принято решение по участию Месси в финале
17:40 · США. МЛС
​Месси пропустил тренировку перед финалом
10:34 · США. МЛС
Форвард «Интер Майами» Тэйлор: «С приходом Месси уровень команды сразу вырос»
24 Сентября
11:25 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» ответили на заявление Месси
07:55 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами» высказал мнение о Месси 2
23 Сентября
23:05 · Италия. Серия А
​Инсинье прогневал тифози «Наполи», назвав Месси «лучшим в истории футбола» 2
16:06 · США. МЛС
Иньеста: Я счастлив, что у Месси всё хорошо
15:23 · США. МЛС
Руни: Надеюсь, что Месси обойдёт Холанна и Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем