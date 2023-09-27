Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Тренер «Хьюстон Динамо» не знает, как остановить Месси

27 Сентября 2023 • 08:08 Комментировать (1)

Наставник «Хьюстон Динамо» Бен Олсен высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси в преддверии финала Открытого кубка США.

«Против Лео можно сделать все по учебнику. Многие тренеры пытались сдержать его и потерпели неудачу. У меня нет волшебного средства, чтобы остановить Месси. Никому не удавалось сделать это», - передает слова специалиста Bayou City Soccer.

Финальный матч Открытого кубка США между «Интер Майами» и «Хьюстон Динамо» состоится в ночь на 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 по московскому времени. Участие Месси в этой встрече под вопросом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хьюстон Динамо Интер Майами Бен Олсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
27 Сентября 2023 в 08:44
Я знаю.. Хе-хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.09.23 в 02:30
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Даллас Даллас
1.55 4.10 5.60
Видео
28.09.23 в 04:30
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
2.50 3.60 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
09:23 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас может уехать в МЛС слухи
08:08 · США. МЛС
Тренер «Хьюстон Динамо» не знает, как остановить Месси 1
02:37 · США. МЛС
Капитан «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера: «Месси – лучший в истории»
26 Сентября
23:21 · США. МЛС
Бускетс – о Месси: «Конечно, мы бы не хотели, чтобы лучший игрок мира пропустил финал»
21:26 · США. МЛС
Мартино рассказал о «загадочной» травме Месси
20:00 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» рассказал, когда будет принято решение по участию Месси в финале
17:40 · США. МЛС
​Месси пропустил тренировку перед финалом
10:34 · США. МЛС
Форвард «Интер Майами» Тэйлор: «С приходом Месси уровень команды сразу вырос»
24 Сентября
11:25 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» ответили на заявление Месси
07:55 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами» высказал мнение о Месси 2
23 Сентября
23:05 · Италия. Серия А
​Инсинье прогневал тифози «Наполи», назвав Месси «лучшим в истории футбола» 2
16:06 · США. МЛС
Иньеста: Я счастлив, что у Месси всё хорошо
15:23 · США. МЛС
Руни: Надеюсь, что Месси обойдёт Холанна и Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
13:54 · США. МЛС
​Месси оскорблял Каррагера одним словом – экс-игрок «Ливерпуля» признался 1
02:02 · США. МЛС
Мартино: «Месси всегда знает, когда нужно остановиться»
Все новости
Рекомендуем