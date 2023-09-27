Тренер «Хьюстон Динамо» не знает, как остановить Месси

Наставник «Хьюстон Динамо» Бен Олсен высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси в преддверии финала Открытого кубка США.

«Против Лео можно сделать все по учебнику. Многие тренеры пытались сдержать его и потерпели неудачу. У меня нет волшебного средства, чтобы остановить Месси. Никому не удавалось сделать это», - передает слова специалиста Bayou City Soccer.

Финальный матч Открытого кубка США между «Интер Майами» и «Хьюстон Динамо» состоится в ночь на 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 по московскому времени. Участие Месси в этой встрече под вопросом.