Капитан «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера: «Месси – лучший в истории»

Полузащитник «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера высказался о Лионеле Месси в преддверии матча против «Интер Майами».

В четверг в 03:30 по московскому времени команды встретятся в финале Открытого кубка США. Участие Месси в поединке пока под вопросом – звёздный игрок по-прежнему чувствует мышечный дискомфорт.

«Месси – лучший футболист в истории, – высказывается Эррера в преддверии матча. – Он пользуется минимальным пространством, которое ему оставляют соперники», – цитирует Inter Miami FC Hub 33-летнего хавбека сборной Мексики, в июле прошлого года перебравшегося в «Хьюстон Динамо» из мадридского «Атлетико».