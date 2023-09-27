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США. МЛС

Капитан «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера: «Месси – лучший в истории»

27 Сентября 2023 • 02:37 Комментировать
Интер Майами
...
Хьюстон Динамо
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28.09 03:30

Полузащитник «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера высказался о Лионеле Месси в преддверии матча против «Интер Майами».

В четверг в 03:30 по московскому времени команды встретятся в финале Открытого кубка США. Участие Месси в поединке пока под вопросом – звёздный игрок по-прежнему чувствует мышечный дискомфорт.

«Месси – лучший футболист в истории, – высказывается Эррера в преддверии матча. – Он пользуется минимальным пространством, которое ему оставляют соперники», – цитирует Inter Miami FC Hub 33-летнего хавбека сборной Мексики, в июле прошлого года перебравшегося в «Хьюстон Динамо» из мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хьюстон Динамо Эктор Эррера Интер Майами
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ИНТЕР МАЙАМИ ХЬЮСТОН ДИНАМО
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